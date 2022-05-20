ЦБ придумал, как возвращать украденные с карт россиян деньги
«Известия»: ЦБ предложил банкам «период охлаждения» для отзыва переводов
Россиянам хотят дать два дня, в течение которых можно будет отозвать совершенный на мошеннический счет перевод. Базу таких счетов сформируют в Центробанке.
Регулятор планирует обязать банк-плательщик не перечислять деньги на сомнительные счета, которые имеют отношение к случаям перевода средств без согласия клиента. Об этом сообщили «Известия».
В ЦБ уже занялись сбором необходимых данных, в том числе и о дропперских счетах. Злоумышленники пользуются ими для вывода и снятия похищенных денег.
Для защиты банковских клиентов Банк России предложил ввести так называемый период охлаждения: человеку дадут время оценить ситуацию и выяснить, что деньги ушли не по назначению.
По данным аналитиков, сейчас большинство банков не возвращают украденные при помощи социальной инженерии у держателей карт средства. Причина заключается в том, что клиенты совершают перевод мошенникам добровольно.