ЦБ придумал, как возвращать украденные с карт россиян деньги

Россиянам хотят дать два дня, в течение которых можно будет отозвать совершенный на мошеннический счет перевод. Базу таких счетов сформируют в Центробанке.

Регулятор планирует обязать банк-плательщик не перечислять деньги на сомнительные счета, которые имеют отношение к случаям перевода средств без согласия клиента. Об этом сообщили «Известия».

В ЦБ уже занялись сбором необходимых данных, в том числе и о дропперских счетах. Злоумышленники пользуются ими для вывода и снятия похищенных денег.

Для защиты банковских клиентов Банк России предложил ввести так называемый период охлаждения: человеку дадут время оценить ситуацию и выяснить, что деньги ушли не по назначению.

По данным аналитиков, сейчас большинство банков не возвращают украденные при помощи социальной инженерии у держателей карт средства. Причина заключается в том, что клиенты совершают перевод мошенникам добровольно.