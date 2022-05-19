«Снимала деньги и отдавала ему». Сирота из Иркутска лишилась миллиона рублей из-за мошенника

В Иркутске судят мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По данным следствия, он обманом вымогал деньги у детей-сирот. Пострадали как минимум три человека. Об этом «360» сообщили в прокуратуре.

Одна из пострадавших рассказала «360», что подозреваемый житель Сочи несколько лет назад сам позвонил ей и предложил совместный бизнес: вложить имеющиеся у нее средства в покупку магазина. На тот момент она только выпустилась из детского дома.

«Встретились, поговорили. Он мне сказал — давай купим магазин. Ну, магазин показал. Говорит, будешь там хозяйкой», — рассказала девушка.

Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, мужчина снял для нее жилье и приобрел компьютер. В результате пострадавшая сняла имевшиеся у нее после выпуска из детдома средства и отдала мошеннику — всего более миллиона рублей.

«Я просто снимала деньги, садилась в машину и отдавала ему. Все. Я снимала пять раз. В итоге сняла миллион с лишним», — сообщила она.

Бизнес они так и не начали, в результате девушка просто съехала из съемного жилья в собственную квартиру. Она просила мужчину вернуть ее средства, но он игнорировал ее просьбы.

Как выяснилось, пострадала не только девушка — мошенник получил деньги также еще как минимум от двух выпускников детского дома. Мужчину задержали. Правоохранительные органы возбудили дело о совершении мошеннических действий.

По словам самого подозреваемого, он свою вину не признает. Он заявил, что не забирал ни у кого денег, однако разъяснить ситуацию отказался.

«В чем мне признавать [вину]? <…> Я ничего не забирал ни у кого. Это есть в материалах дела и в ее показаниях, что я не забирал. Она передавала», — сказал он.

Известно, что у подозреваемого есть жена, двое детей. После событий в Иркутске он проживал с семьей в Сочи. В прокуратуре уточнили, что расследование продолжается.