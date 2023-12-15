Деньги 15 декабря 2023, 15:40 Инфляция в России начнет замедляться Глава Центробанка Набиуллина: инфляция в России в 2024 году замедлится РИА «Новости»

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Темпы инфляции в России в 2024 году будут снижаться. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«В следующем году инфляция будет замедляться, в том числе под влиянием уже принятых решений по денежно-кредитной политике», — сказала глава Центробанка.

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Набиуллина добавила, что на текущую инфляцию все меньше влияет снизившийся ранее курс рубля. По словам председателя ЦБ, в основном цены растут в компонентах потребительской корзины, слабо зависящих от курса.

На удорожание услуг сегодня в основном действует повышенный спрос, пояснила глава Банка России. Этот спрос подпитывают высокие инфляционные ожидания бизнеса и граждан, отметила Набиуллина.

Центробанк объявил 15 декабря о решении повысить ключевую ставку до 16%. По словам председателя ЦБ, регулятор будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года.