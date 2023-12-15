15 декабря 2023, 15:40
Инфляция в России начнет замедляться
Глава Центробанка Набиуллина: инфляция в России в 2024 году замедлится
Темпы инфляции в России в 2024 году будут снижаться. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
«В следующем году инфляция будет замедляться, в том числе под влиянием уже принятых решений по денежно-кредитной политике», — сказала глава Центробанка.
Реклама
Набиуллина добавила, что на текущую инфляцию все меньше влияет снизившийся ранее курс рубля. По словам председателя ЦБ, в основном цены растут в компонентах потребительской корзины, слабо зависящих от курса.
На удорожание услуг сегодня в основном действует повышенный спрос, пояснила глава Банка России. Этот спрос подпитывают высокие инфляционные ожидания бизнеса и граждан, отметила Набиуллина.
Центробанк объявил 15 декабря о решении повысить ключевую ставку до 16%. По словам председателя ЦБ, регулятор будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года.
Россия
Деньги
Центробанк
Экономика
Инфляция
Реклама
Реклама