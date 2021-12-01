ЦБ предложил жестче регулировать деятельность МФО и кредитных кооперативов

В России намерены ужесточить регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК). Предложенная ЦБ инициатива нашла поддержку у участников рынка и экспертов с некоторыми оговорками.

Решения, которые предусмотрел регулятор, описаны в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022–2024 годы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

Центробанк указал на три задачи по совершенствованию регулирования рынка микрозаймов и кредитных кооперативов. Одной из них указано повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей. Вторая предусматривает создание условий для дистанционного предоставления услуг МФО, третья — снижение издержек таких организаций и регуляторной нагрузки.

К деловой репутации руководства кредитных кооперативов хотят установить требования, а МФО — ограничить в продаже заемщикам дополнительных услуг. Для «черных коллекторов» предусмотрят уголовную ответственность.

Рынок и представители экспертного сообщества на инициативы Банка России отреагировали положительно. Тем не менее есть риск, что из-за указанных мер уровень одобрения займов в итоге снизится. Ситуация вынудит часть клиентов обратиться к услугам нелегалов.