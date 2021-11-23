Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о снижении максимальной ежедневной ставки по микрозаймам. Значение хотят уменьшить с 1% до 0,8%. Но такое решение не поможет сделать россиян менее закредитованными, заявил «360» инвест-банкир, эксперт фондового рынка Евгений Коган.

«Я не думаю, что такие меры могут снизить закредитованность нашего населения. Дело в том, что закредитованность, конечно, связана со ставками, но она еще больше связана с тем, что наше население не имеет хороших источников дохода», — сказал эксперт.

Он добавил, что при желании поднять благосостояние народа и уменьшить его закредитованность, нужно думать не о ставках, а о предоставлении людям возможности заработать. Как 1% в день, так и 0,8% являются сумасшедшими цифрами.

«Совершенно невероятные. Честно говоря, я бы ограничивал 0,5%. Я считаю, что и 0,8% многовато. С другой стороны, вы думаете, что это поможет? Да нет, не поможет, потому что введут дополнительные комиссии», — пояснил Коган.

В качестве примера он привел ипотеку, при оформлении которой приходится делать страховку и так далее. Банкиры всегда знают, как стрясти побольше денег с клиентов.

«Если регуляция будет слишком жесткой, то люди могут уйти к нелегальным кредиторам. Это действительно возможная ситуация», — подчеркнул инвест-банкир.

По его словам, в этом случае придется бороться с нелегальными кредиторами.

Законопроект о снижении ставки внесла на рассмотрение в Госдуму группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым. Они предложили уменьшить максимальную ставку с 1% в день до 0,8%. По мнению авторов инициативы, такой шаг позволит снизить закредитованность россиян.