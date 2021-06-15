ЦБ пообещал «закручивать гайки» для борьбы с выманиваем денег у россиян

Центробанк РФ будет продолжать «закручивать гайки» до тех пор, пока участники финансового рынка не начнут вести себя добросовестно. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС.

Регулятор будет «закручивать гайки», пока не увидит, что рынок ведет себя более зрело и видит свою выгоду в долгосрочных отношениях с клиентами, а не в «выманивании» денег, сказала Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что сейчас вводятся ключевые информационные документы, в которых просто и коротко описаны основные параметры и риски по каждому продукту финансового рынка.

Набиуллина также предложила ввести «сквозной период охлаждения», чтобы человек, даже если он столкнулся с навязыванием ему каких-либо продуктов, имел возможность отказаться от услуг. В настоящий момент такое предусмотрено только в рамках добровольного страхования, указала она.

Глава ЦБ в ходе выступления в Госдуме также заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня. Набиуллина отметила, что во многих отраслях даже наблюдается рост.