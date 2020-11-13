ЦБ обязал банки наладить оплату товаров по QR-кодам

Банки должны будут подключить сервис оплаты товаров и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей. В ЦБ РФ обязали системно значимые кредитные учреждения сделать это до октября 2021 года.

Регулятор заявил, что таким образом оплата через СБП станет доступнее. Соответствующая информация опубликована на сайте Центробанка. Банкам с универсальной лицензией дали больше времени на реализацию поручения — до апреля 2022 года. Необходимые изменения внесены в положение «О платежной системе Банка России». Минюст их зарегистрировал.

В указанные сроки, заметили в ЦБ, банки должны настроить и другие типы операций в системе. Речь идет о переводах между людьми по инициативе получателя и платежах — от юридического лица физическому. Банки могут и раньше внедрить сервисы, если они будут готовы.

Благодаря Системе быстрых платежей можно мгновенно переводить деньги по номеру телефона себе или другому человеку. В каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, роли не играет. Нужно только, чтобы кредитная организация была подключена к системе.