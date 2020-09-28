СМИ: Сбербанк продолжил развивать мгновенные переводы и может стать конкурентом СБП

Как рассказал изданию директор департамента по развитию онлайн-сервисов банка «Хоум Кредит» Павел Михалев, кредитная организация сейчас подключается к экосистеме мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона. Это уже четвертый крупный банк, который станет частью сервиса.

В Сбербанке подтвердили, что число партнеров сервиса мгновенных переводов продолжает увеличиваться.

Банк России запустил СБП в феврале 2019 года. К системе подключились более 100 банков, однако клиентам Сбербанка сложно пользоваться функциями системы. К экосистеме «Сбера» можно подключаться без посредников. Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева считает, что количество партнеров Сбербанка в этом направлении будет расти. В будущем возможны мгновенные переводы по номеру телефона за границу.

В некоторых крупных банках «Известиям» рассказали, что не планируют напрямую подключаться к системе Сбербанка, так как в СБП хватает функционала и охвата.

Ранее Сбербанк объявил о создании новых сервисов, среди которых не только банковские услуги, но и доставка еды, такси и подписка на фильмы или музыку.