ЦБ объяснил важность цифрового рубля для борьбы с «платежным рабством»

Главное преимущество цифрового рубля заключается в том, что пользоваться им можно через различные финансовые организации. Это позволит исключить «платежное рабство», когда клиент привязан только к одному кредитному учреждению. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил директор департамента финансовых технологий Центробанка Иван Зимин.

Он пояснил, что завести цифровой кошелек можно в одной финансовой организации, но пользоваться им можно будет везде при подтверждении идентификации.

«Организация, физическое или юридическое лицо не будут завязаны только на той кредитной организации, которая изначально открывала ему кошелек, — подчеркнул Иван Зимин.

Представитель Центробанка пояснил, что повысит доступность клиентов к большему числу финансовых услуг и избавит их от привязки только к одной кредитной организации.

О цифровом рубле Банк России впервые заявил осенью 2020 года. Предполагается, что виртуальную валюту выпустят в форме уникального цифрового кода, который будет храниться в электронном кошельке. Курс цифрового рубля привяжут к национальной валюте.

Центробанк пообещал, что до конца года появится прототип платформы цифрового рубля. Тестовые транзакции через нее начнут проводить только в 2022 году.