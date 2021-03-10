Цифровой рубль начнут тестировать в 2022 году

Центральный банк России отодвинул тестовый запуск цифрового рубля с 2021 на 2022 год. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

К концу нынешнего года регулятор планирует предъявить «прототип платформы цифрового рубля». Эту технологическую платформу «можно будет в руках покрутить», но реальных транзакций сделать не получится, сказал Заботкин на онлайн-встрече Российской экономической школы (РЭШ), передал «Прайм».

«В следующем году на базе этого прототипа с учетом его доработки будем уже запускать раунды тестирования», — добавил зампредседателя ЦБ.

Как напомнила «Газета.Ru», в прошлом месяце глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала к лету подготовить подробную концепцию цифрового рубля и начать ее обсуждать» с обществом, с участниками рынка, с банками».

О будущем запуске цифрового рубля ЦБ заявил в октябре 2020 года. Предполагается, что это будет уникальный цифровой код, который будет храниться в электронном кошельке. В отличие от криптовалют цифровой рубль станет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.

Чем электронный рубль будет отличаться от рублевого счета в банке, пока неизвестно.