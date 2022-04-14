ЦБ назвал размер максимальной ставки по рублевым счетам на первую декаду апреля

Средний размер максимальной ставки по рублевым вкладам в российских банках в первой декаде апреля снизился до 16,58%. Об этом сообщил Центробанк со ссылкой на данные проведенного мониторинга.

Согласно представленным данным, максимальную ставку в размере 20,51% российские банки предлагали своим вкладчика в первой декаде марта. После этот показатель снизился до 19,81% и к концу первого весеннего месяца упал до 18,58%.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается из условий ведущих 10 российских банков. При вычислении не учитываются вклады для специальных категорий клиентов и ставки с капитализацией по вкладу.

Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

В список ведущих банков входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», МКБ и Совкомбанк.

В конце февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых, чтобы сдержать инфляцию на фоне введенных странами Запада санкций, оказавших давление на курс рубля. С 11 апреля ключевую ставку снизили до 17% годовых. В пресс-службе регулятора пояснили, что риски для финансовой стабильности прекратили расти.