ЦБ назвал курс валют на выходные

Стол известен курс валют на 15 мая. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на Центробанк.

Курс доллара подешевел на 35,98 копейки и составил 73,9968 рубля. Евро также упал на 30,94 копейки — до 89,6249 рубля.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжил критиковать рынок криптовалют за ущерб, который майнинг наносит окружающей среде. При этом он отметил, что начал сотрудничество с разработчиками виртуальных монет Dogecoin, повысив их стоимость на криптобирже.