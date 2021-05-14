Илон Маск вступился за Dogecoin после критики всех криптовалют

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжил критиковать рынок криптовалют за ущерб, который майнинг наносит окружающей среде. При этом он отметил, что начал сотрудничество с разработчиками виртуальных монет Dogecoin, повысив их стоимость на криптобирже. Все это он сделал двумя твитами.

«Для ясности: я твердо верю в криптовалюты, но нельзя, чтобы они провоцировали массовое увеличение масштабов использования ископаемого топлива, особенно угля», — говорится в сообщении Маска. В прошлых сообщениях он опубликовал график, демонстрирующий рост потребления электричества из-за майнинга, и призвал ввести налог на выбросы углеводорода.

Объявление Маска, что Tesla прекращает продавать свои автомобили за биткоины, сильно ударило по курсу криптовалют. Курс главной виртуальной монеты упал на 17% — до 46,7 тысячи долларов. Вслед за ним потянулись и остальные.

Сегодня Маск заявил, что начал сотрудничество с разработчиками виртуальных денег Dogecoin.

«Работаю с разработчиками Doge для повышения эффективности системных транзакций. Потенциально многообещающе», — написал он. Это единственные виртуальные деньги, которые не потеряли на своем курсе. По последним данным биржи Binance, за одну виртуальную монету просят 0,5 доллара. Но кроме сообщения Маска удержаться Dogecoin удалось за счет сообщения о будущем выходе разработчиков на биржу с ценными бумагами для привлечения инвесторов.

Маск неоднократно хвалил Dogecoin на своей странице в Twitter, чем увеличивал курс криптовалюты. Но в шоу Saturday Night Live он заявил, что эти виртуальные деньги не более чем «разводка». В ходе эфира программы курс Dogecoin потерял 30%.