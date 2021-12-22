ЦБ назвал курс валют на 23 декабря

Назван курс валют на 23 декабря. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центробанк.

Курс доллара снизился на 3,05 копейки — до 73,79 рубля. Евро также подешевел на 16,72 копейки и составил 83,15 рубля.

Ранее стоимость газа в Европе впервые достигла исторического максимума — 2187 долларов за тысячу кубических метров. Январские фьючерсы на открытии торгов стоили примерно 1800 долларов, но к 18:04 по московскому времени их цена возросла до 2187 долларов — поднялась на 27 процентов.