Стоимость газа в Европе достигла исторического максимума

Стоимость газа в Европе впервые достигла исторического максимума — 2187 долларов за тысячу кубических метров. Цену на топливо транслирует британская биржа ICE.

Январские фьючерсы на открытии торгов стоили примерно 1800 долларов, но к 18:04 по московскому времени их цена возросла до 2187 долларов — поднялась на 27 процентов.

Такое колебание цен уменьшило подачу газа по газопроводу Ямал-Европа, и 21 декабря оператор Gascade сообщил, что поставки газа, который идет через Белоруссию в Германию и Польшу, временно прекратились, передал ТАСС.

Причиной для этого стало решение компании «Газпром» не бронировать мощности для поставок, но снижение объемов началось еще 17 декабря.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко во время интервью с газетой «Коммерсант» объяснил, что у европейских потребителей нет выбора — из-за нужды им придется брать газ и по высоким ценам.

Однако заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов в комментарии РИА «Новости» спрогнозировал уменьшение цены на газ в последующие годы.