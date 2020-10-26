ЦБ нарастил продажи валюты
Об этом регулятор предупредил в минувшую пятницу.
«Конверсионные операции со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств ФНБ, так и в иных целях, в частности при размещении средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях», — сообщал ЦБ.
Принятое решение об увеличении лимитов продаж в Центробанке объяснили необходимостью нейтрализовать влияние таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия.
Ограничение в размере четырех миллиардов рублей было установлено для минимизации влияния разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.
На днях стало известно, что в России появится цифровой рубль. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск пилотного проекта может произойти уже в ближайшее время.