ЦБ нарастил продажи валюты

Центробанк России с 26 октября увеличит на 1,1 миллиард до четырех миллиардов рублей ежедневный объем продажи валюты после покупки Минфином акций «Аэрофлота» на 50 миллиардов рублей. Их приобретение финансировалось из средств Фонда национального благосостояния.

Об этом регулятор предупредил в минувшую пятницу.

«Конверсионные операции со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств ФНБ, так и в иных целях, в частности при размещении средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях», — сообщал ЦБ.

Принятое решение об увеличении лимитов продаж в Центробанке объяснили необходимостью нейтрализовать влияние таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия.

Ограничение в размере четырех миллиардов рублей было установлено для минимизации влияния разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.

На днях стало известно, что в России появится цифровой рубль. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что запуск пилотного проекта может произойти уже в ближайшее время.