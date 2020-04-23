ЦБ: международные резервы России увеличились

В сообщении объясняется, что это произошло «под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО „Сбербанк“».

Ранее стало известно о большом количестве жалоб на российские банки, которые отказывают людям в получении кредитных каникул или пытаются подменить их собственными продуктами, которые далеко не так выгодны.