    23 апреля 2020, 18:40

    ЦБ: международные резервы России увеличились

    Дарья Морозова

    Международные резервы России увеличились на 0,8%. Об этом сообщил RТ со ссылкой на сайт Центробанка.

    В сообщении объясняется, что это произошло «под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО „Сбербанк“».

    Ранее стало известно о большом количестве жалоб на российские банки, которые отказывают людям в получении кредитных каникул или пытаются подменить их собственными продуктами, которые далеко не так выгодны.