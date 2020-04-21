Право на получение кредитных каникул россияне получили около двух недель назад, но до сих пор оформить их удается далеко не всем.

Люди также жалуются на работу линий поддержки и немотивированные отказы банков. Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля и касается тех, чей доход снизился на 30% и более, а также россиян, переболевших коронавирусной инфекций. Но до сих пор банки очень неохотно соглашаются на пересмотр задолженности.

Эксперты ОНФ также сообщили, что россияне жалуются на низкую информированность сотрудников финансовых организаций о порядке предоставления кредитных каникул. При этом они часто ссылаются на отсутствие внутренних распоряжений руководства банка.

«Динамика обращений предполагает возможный рост жалоб на отказы в предоставлении кредитных каникул, несмотря на увеличение лимитов по ипотечным кредитам в отдельных регионах с 10 апреля», — сообщили в ОНФ.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева сообщила изданию, что несмотря на закон банки стараются предложить россиянам собственные программы, которые выгодны учреждениям.

«Однако мы считаем, что собственные продукты кредиторы вправе предлагать только тем, кто действительно не подходит по параметрам, определенным законом», — рассказала она.

В Центробанке изданию сообщили, что отказы получают в основном те клиенты, у которых превышен максимальный размер кредита. Из 100 тысяч поданных заявлений удовлетворены 38 тысяч, причем по 28 тысячам банки не требовали подтверждения снижения дохода.

На фоне пандемии коронавируса в России в марте зафиксировано снижение числа выданных потребительских кредитов на 15%. В начале года банки одобрили 61% заявлений, за первые недели апреля — 30%.