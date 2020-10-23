ЦБ лишил лицензии Росбизнесбанк

Банк России забрал лицензию у Росбизнесбанка. Кредитная организация многократно нарушала федеральные законы, связанные с банковской деятельностью.

«По величине активов кредитная организация занимала 338-е место в банковской системе Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Банка России.

Нарушения в деятельности Росбизнесбанка фиксировались на протяжении последнего года. За это время к организации несколько раз применяли ограничения. Однако банк не исправил недочеты, в связи с чем лишился лицензии. В частности, кредитная организация заключала непрозрачные сделки, не предоставляла вовремя отчеты о своей деятельности и занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

В начале октября Банк России лишил лицензии столичный ТЭМБР-банк. Кредитную организацию обвинили в нарушении федеральных законов и отмывании денег. К банку также в течение долгого времени применялись ограничения, однако ничего не изменилось. Поэтому Банк России принял решение забрать лицензию не толькоо на осуществление банковской деятельности, но и на ведение дел на рынке ценных бумаг.