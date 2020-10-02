Московский ТЭМБР-банк лишился лицензии

Центробанк лишил лицензии столичный ТЭМБР-банк. Причинами стали нарушение федеральных законов и отмывание доходов финансовой организацией. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России приказом от 2 октября 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у <…> АО „ТЭМБР-банк“. <…> По величине активов кредитная организация занимала 186-е место в банковской системе Российской Федерации», — сказано на сайте ЦБ.

Свое решение Банк России объяснил тем, что ТЭМБР-банк нарушал федеральные законы. Кредитная организация занижала величину резервов на возможные потери. В связи с этим ЦБ в течение года неоднократно применял меры. Более того, банк нарушал закон в области отмывания доходов и финансирования терроризма.

«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения», — отметила пресс-служба.

В итоге ТЭМБР-банк лишился лицензии не только на банковскую деятельность, но и ведение дел на рынке ценных бумаг. Так как вклады в банке были застрахованы, его клиенты смогут вернуть свои деньги.

Ранее аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» провели исследование и пришли к выводу, что 36 банков могут к концу 2020 года лишиться лицензии. Более того, может произойти так, что некоторые финансовые организации прекратят работу по собственной инициативе.