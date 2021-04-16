ЦБ: курсы доллара и евро снизились

Курс валют снизился относительно рубля на 17 апреля. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на Центробанк.

Курс доллара подешевел на 1,42 рубля и составил 75,5535 рубля. Евро снизился ЕС на 1,77 рубля — до 90,4602 рубля за евро.

Рубль укреплялся на слухах, что президент США Джо Байден созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Тема разговора неизвестна, но на этом активно спекулировали и продавали доллары, объяснил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.