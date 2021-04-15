Рубль укреплялся на слухах, что президент США Джо Байден созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Тема разговора неизвестна, но на этом активно спекулировали и продавали доллары. Теперь же на фоне слухов сдают рубли.

Ситуацию объяснил независимый аналитик Дмитрий Адамидов, сообщил «ПолитЭксперт».

«На самом деле спекулянтам просто нужно зарабатывать, им необходимы резкие движения. Потому любой повод для этого используется», — рассказал он.

По словам аналитика, в США спекулируют на выпуске ободряющих и угрожающих новостей. Американцы считают, что так будет лучше, отметил Адамидов. Например, сначала Байден назвал Путина «убийцей», а на следующей день обсуждались очередные санкции в отношении России.

«Мне кажется, что здесь ситуация „правая рука не знает, что делает левая“. Но возможно, это делается нарочно, чтобы создавать на рынке нервозность. Правда это для американского рынка важная штука, а для нашего — история не слишком опасная», — объяснил независимый аналитик.

В России изменение курса валют зависит от закупок Минфина по бюджетному правилу. Это значит, что ведомство скупает всю выручку, которая поступает в бюджет от нефтяных доходов выше 40 долларов.