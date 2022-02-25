ЦБ и правительство окажут поддержку пострадавшим от санкций банкам

Центробанк и правительство РФ планируют оказать любую поддержку отечественным банкам, попавшим под санкции стран Запада. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России и правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ЦБ перечислили те банки, которые могут рассчитывать на помощь.

«ПАО „ВТБ“, ПАО „Совкомбанк“, АО „Новикомбанк“, ПАО банк „Финансовая корпорация Открытие“; банкам ПАО „Промсвязьбанк“ и АО „КБ Россия“, в отношении которых европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе, а также ПАО „Сбербанк“, для которого введены санкции в отношении корреспондентских счетов», — отмечается в сообщении.

По данным Центробанка, все эти учреждения заранее разработали план мер по обеспечению беспербойной работы в новых условиях. Эти меры в ЦБ назвали адекватными для имеющихся условий. Там сообщили, в частности, что все средства клиентов в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счета.

Кроме того, в ЦБ готовы задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывной работы банков.

Санкции в отношении российских банков Запад начал вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе.