ЦБ аннулировал лицензию Оргбанка

На официальном портале Оргбанка опубликована информация о добровольной ликвидации банка. Это решение было принято еще в начале июля.

«Руководство банка обращается с просьбой, в срок до 1 сентября 2020 года закрыть вклады и счета в нашем банке и договоры по аренде банковских ячеек», — сказано в сообщении.

Физические лица заранее должны заказать в кассе деньги, чтобы потом их забрать. Также средства можно перевести в другую финансовую организацию.

Юридические лица, в свою очередь, могут получить помощь в открытии счета в другом банке и переводе туда средств.

Ранее стало известно об отзыве лицензии у московского Народного банка. Банк России принял такое решение из-за нарушений кредитной организацией законодательства РФ.

«Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов», — заявили в ЦБ.