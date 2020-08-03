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    03 августа 2020, 11:11

    ЦБ аннулировал лицензию Оргбанка

    Наза Салех Захи

    Центробанк лишил лицензии московский Оргбанк. Об этом сказано на сайте Банка России. Что стало причиной такого решения, не уточняется. Клиентам финансовой организации должны вернуть деньги.
    ЦБ аннулировал лицензию Оргбанка

    На официальном портале Оргбанка опубликована информация о добровольной ликвидации банка. Это решение было принято еще в начале июля.

    «Руководство банка обращается с просьбой, в срок до 1 сентября 2020 года закрыть вклады и счета в нашем банке и договоры по аренде банковских ячеек», — сказано в сообщении.

    Физические лица заранее должны заказать в кассе деньги, чтобы потом их забрать. Также средства можно перевести в другую финансовую организацию.

    Юридические лица, в свою очередь, могут получить помощь в открытии счета в другом банке и переводе туда средств.

    Ранее стало известно об отзыве лицензии у московского Народного банка. Банк России принял такое решение из-за нарушений кредитной организацией законодательства РФ.

    «Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов», — заявили в ЦБ.

    Новости SMI.FM