Народный банк лишился лицензии ЦБ

Центробанк отозвал лицензию у Народного банка. Приказ подписан 24 июля. Регулятор объяснил принятое решение в том числе нарушениями кредитным учреждением российского законодательства.

В течение года ЦБ неоднократно принимал различные ограничительные меры в отношении Народного банка, сообщили в пресс-службе регулятора.

В Центробанке указали, что кредитно-финансовая организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, имела отношение к легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

«Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов», — заметили в регуляторе.

Объем банковских гарантий, предоставляемых банком, во много раз превышал размер собственных средств кредитного учреждения.

В Народный банк назначили временную администрацию до определения конкурного управляющего или ликвидатора.

По величине активов банк занимал 297-е место в банковской системе Российской Федерации. Он является участником системы страхования вкладов.

Также лицензии сегодня лишился петербургский банк «Невастройинвест».

Несколькими днями ранее ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний.