Деньги 08 декабря 2023, 13:04 Генпрокурор поручил проверить подорожание яиц на 40% Генпрокурор Краснов поручил проверить завышение цен на яйца Unsplash

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Куриные яйца за год подорожали почти в полтора раза. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить производителей и продавцов на предмет необоснованного завышения цен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Подорожание яиц обсудили на заседании межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием в том числе Ассоциации компаний розничной торговли, Российского птицеводческого союза и антимонопольщиков.

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За год средняя розничная цена на этот продукт подскочила более чем на 40%. Игорь Краснов поручил прокурорам регионов провести надзорные проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов.

ФАС уже обратила внимание на проблему. После ноябрьской проверки она рекомендовала торговым сетям временно ограничить наценку на яйца на уровне 5%. На законодательном уровне антимонопольщики предложили ввести наказание за необоснованное повышение цен на продукты. Если закон примут, крупные компании смогут штрафовать.