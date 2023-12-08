08 декабря 2023, 13:04
Генпрокурор поручил проверить подорожание яиц на 40%
Генпрокурор Краснов поручил проверить завышение цен на яйца
Куриные яйца за год подорожали почти в полтора раза. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить производителей и продавцов на предмет необоснованного завышения цен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Подорожание яиц обсудили на заседании межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием в том числе Ассоциации компаний розничной торговли, Российского птицеводческого союза и антимонопольщиков.
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За год средняя розничная цена на этот продукт подскочила более чем на 40%. Игорь Краснов поручил прокурорам регионов провести надзорные проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов.
ФАС уже обратила внимание на проблему. После ноябрьской проверки она рекомендовала торговым сетям временно ограничить наценку на яйца на уровне 5%. На законодательном уровне антимонопольщики предложили ввести наказание за необоснованное повышение цен на продукты. Если закон примут, крупные компании смогут штрафовать.
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