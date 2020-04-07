Треть российских компаний отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Данные мониторинга предоставил РИА «Новости» Центр стратегических разработок (ЦСР). Руководитель ЦСР Лора Накорякова предсказала, что в ближайший месяц, почти каждая вторая компания переведет отправит работников в неоплачиваемый отпуск. Она также отметила, что в фирмах набирает популярность новый метод оптимизации трудовых отношений — контрактная система. На эту систему перешли каждая четвертая российская компания, и их доля может вырасти вдвое.
«Что касается сокращения заработных плат, да, действительно, мы также видим эту тенденцию, каждая пятая компания сказала нам, что им пришлось сократить заработные платы сотрудников и еще треть говорят о том, что им придется это сделать в ближайший месяц-два, если ничего не изменится», — добавила Накорякова.
Исследование ЦСР проводилось с 31 марта по 2 апреля. В нем приняли участие около тысячи компаний.
Ранее сообщалось, что на вынужденные каникулы отправятся почти 13 миллионов россиян, на сохранение их заработной платы работодателям придется потратить около 123,6 миллиардов рублей.