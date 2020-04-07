    07 апреля 2020, 22:11

    Треть российских компаний отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск

    Анастасия Кукова

    Во время «нерабочей недели» с 30 марта по 3 апреля 29% российских компаний отправили своих работников в неоплачиваемые отпуска. После того, как президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля, эксперты ждут увеличения числа оптимизированных сотрудников.
    Треть российских компаний отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск

    Данные мониторинга предоставил РИА «Новости» Центр стратегических разработок (ЦСР). Руководитель ЦСР Лора Накорякова предсказала, что в ближайший месяц, почти каждая вторая компания переведет отправит работников в неоплачиваемый отпуск. Она также отметила, что в фирмах набирает популярность новый метод оптимизации трудовых отношений — контрактная система. На эту систему перешли каждая четвертая российская компания, и их доля может вырасти вдвое.

    «Что касается сокращения заработных плат, да, действительно, мы также видим эту тенденцию, каждая пятая компания сказала нам, что им пришлось сократить заработные платы сотрудников и еще треть говорят о том, что им придется это сделать в ближайший месяц-два, если ничего не изменится», — добавила Накорякова.

    Исследование ЦСР проводилось с 31 марта по 2 апреля. В нем приняли участие около тысячи компаний.

    Ранее сообщалось, что на вынужденные каникулы отправятся почти 13 миллионов россиян, на сохранение их заработной платы работодателям придется потратить около 123,6 миллиардов рублей.