Треть российских компаний отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Во время «нерабочей недели» с 30 марта по 3 апреля 29% российских компаний отправили своих работников в неоплачиваемые отпуска. После того, как президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля, эксперты ждут увеличения числа оптимизированных сотрудников.

Данные мониторинга предоставил РИА «Новости» Центр стратегических разработок (ЦСР). Руководитель ЦСР Лора Накорякова предсказала, что в ближайший месяц, почти каждая вторая компания переведет отправит работников в неоплачиваемый отпуск. Она также отметила, что в фирмах набирает популярность новый метод оптимизации трудовых отношений — контрактная система. На эту систему перешли каждая четвертая российская компания, и их доля может вырасти вдвое.

«Что касается сокращения заработных плат, да, действительно, мы также видим эту тенденцию, каждая пятая компания сказала нам, что им пришлось сократить заработные платы сотрудников и еще треть говорят о том, что им придется это сделать в ближайший месяц-два, если ничего не изменится», — добавила Накорякова.

Исследование ЦСР проводилось с 31 марта по 2 апреля. В нем приняли участие около тысячи компаний.

Ранее сообщалось, что на вынужденные каникулы отправятся почти 13 миллионов россиян, на сохранение их заработной платы работодателям придется потратить около 123,6 миллиардов рублей.