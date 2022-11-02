Товары Decathlon начали продавать на «Яндекс Маркете» | 360°

Деньги 02 ноября 2022, 15:57 Товары Decathlon начали продавать на «Яндекс Маркете» «Яндекс Маркет» сообщил о старте продаж товаров Decathlon Unsplash

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Товары французского ретейлера Decathlon, который приостановил деятельность в России, теперь можно купить на «Яндекс Маркете». На маркетплейсе уже можно купить лыжи, коньки, беговые дорожки и другой спортивный инвентарь, сообщил ТАСС.

«Маркетплейс выкупил запасы товаров у ее (Decathlon — прим. ред.) российского представительства и теперь начал торговать ими со своих складов», — рассказали в «Яндекс Маркете».

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По данным агентства, ранее французская компания сообщила, что ее продукцию можно приобрести на Ozon. В пресс-службе Decathlon рассказали, что поставляют товары маркетплейсу со своих складов.

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Ранее ретейлер сообщил о временной приостановке бизнеса в России. Последним рабочим днем магазинов и онлайн-маркета стал 26 июня. В компании заявили, что пошли на такой шаг из-за проблем со снабжением. Вопрос уже поднимали в конце марта, когда французские бизнесмены планировали закрыть 57 российских магазинов. Decathlon входит в группу Mulliez Family Association, которая владеет «Ашаном» и «Леруа Мерлен».