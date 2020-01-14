Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 110 млрд в 2019 году

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4%.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, Китай экспортировал в Россию в 2019 году товары на сумму 49,7 миллиарда долларов, что обеспечило рост на 3,6%. Россия поставила Китай товаров на 61,05 миллиарда долларов, что выше уровня 2018 года на 3,2%, передает РИА «Новости».

Агентство также приводит отдельные сведения за последний месяц 2019 года. В декабре Китай закупил у России товаров на 5,53 миллиарда долларов, а экспортировал — на 4,88 миллиарда долларов.

Прошлый рекорд товарооборота между Россией и Китаем был установлен в 2018 году. По итогам года объемы поставок товаров впервые в истории превысили целевую планку в 100 миллиардов долларов и составили 108,284 миллиарда. Это на 24,5% выше по сравнению с уровнем 2017 года.

В то же время товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года.