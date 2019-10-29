Названа доля торговых сделок России с Турцией в рублях
Ранее регулятор не раскрывал валютную схему торговых отношений с турецкой стороной. ЦБ сообщал лишь информацию по этому критерию о торговле с Евросоюзом, Китаем, Индией и странами ЕАЭС (Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией).
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На доллары в расчетах с Турцией приходится 83,1%, на евро — 5% всех двухсторонних расчетов, а на остальные валюты — 0,2%.
Максимальная доля торговли в рублях с Анкарой была достигнута в 2013 году и в 2014 году — 17,5% и 13% соответственно.
В октябре 2019 Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о платежах в национальных валютах.
Этот документ разработали, чтобы ускорить переход на рубли и лиры во взаимных расчетах в будущем. Как рассказал РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, рублями Анкара, скорее всего, расплачивается за российское оружие.
Товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% по итогам 2018 года.