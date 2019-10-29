Названа доля торговых сделок России с Турцией в рублях

Ранее регулятор не раскрывал валютную схему торговых отношений с турецкой стороной. ЦБ сообщал лишь информацию по этому критерию о торговле с Евросоюзом, Китаем, Индией и странами ЕАЭС (Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией).

Песнь лиры и рубля. Расчет своей валютой — спасение от проблемного доллара Подробнее

На доллары в расчетах с Турцией приходится 83,1%, на евро — 5% всех двухсторонних расчетов, а на остальные валюты — 0,2%.

Максимальная доля торговли в рублях с Анкарой была достигнута в 2013 году и в 2014 году — 17,5% и 13% соответственно.

В октябре 2019 Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о платежах в национальных валютах.

Этот документ разработали, чтобы ускорить переход на рубли и лиры во взаимных расчетах в будущем. Как рассказал РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, рублями Анкара, скорее всего, расплачивается за российское оружие.

Товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% по итогам 2018 года.