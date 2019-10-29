  • Названа доля торговых сделок России с Турцией в рублях

    29 октября 2019, 10:14

    Андрей Иванов

    Центральный Банк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией. Большая часть расчетов производится в долларах. Однако с января по июнь 2019 года оплата в 11,7% случаев была в рублях.
    Названа доля торговых сделок России с Турцией в рублях

    Ранее регулятор не раскрывал валютную схему торговых отношений с турецкой стороной. ЦБ сообщал лишь информацию по этому критерию о торговле с Евросоюзом, Китаем, Индией и странами ЕАЭС (Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией).

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    На доллары в расчетах с Турцией приходится 83,1%, на евро — 5% всех двухсторонних расчетов, а на остальные валюты — 0,2%.

    Максимальная доля торговли в рублях с Анкарой была достигнута в 2013 году и в 2014 году — 17,5% и 13% соответственно.

    В октябре 2019 Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о платежах в национальных валютах.

    Этот документ разработали, чтобы ускорить переход на рубли и лиры во взаимных расчетах в будущем. Как рассказал РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, рублями Анкара, скорее всего, расплачивается за российское оружие.

    Товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% по итогам 2018 года.