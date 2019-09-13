Топилин назвал нужную сумму из бюджета для повышения МРОТ
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью ТАСС сообщил, что для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей, из бюджета нужно получить до 20,9 миллиарда рублей. Причем деньги в 2020 году потребуются как из федерального, так и из региональных бюджетов.
Топилин уточнил, что повышение МРОТ коснется около 3,2 миллиона человек. Около 50% из них являются сотрудниками муниципальных и государственных учреждений. Большую часть покроют региональные бюджеты (15.1 миллиарда рублей), остальные 5,8 миллиарда выделит федеральный, сообщила газета «Известия».
В 2019 году минимальный размер оплаты труда приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. На сегодняшний день он составляет 11 280 рублей.
В середине августа Министерство труда и соцзащиты опубликовало документ о повышении МРОТ до 12 130 рублей (на тысячу рублей больше, чем сейчас). Если инициативу одобрят новый МРОТ вступит в силу с 1 января 2020 года.