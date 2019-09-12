Повышение МРОТ спровоцирует рост штрафов
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в 2020 году. Экономист Никита Масленников считает, что повышение МРОТ может привести к негативным последствиям для россиян. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
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Никита Масленников считает, что рост минимального размера оплаты труда возможен лишь после экономического роста и роста производительности труда.
«МРОТ хорош для государства тем, что от него рассчитывают разные штрафы. Повысили уровень — и штрафы выросли», — объяснил он.
По его словам, МРОТ соответствует объективным экономическим условиям, в которых находится Россия.
«Если начнем выходить на темы более-менее приличные, тогда можно рассчитывать, что МРОТ начнет подрастать, и будет интенсивнее пересматриваться в сторону увеличения», — заключил экономист.