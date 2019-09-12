Повышение МРОТ спровоцирует рост штрафов

Минтруд объявил МРОТ на 2020 год Подробнее

Никита Масленников считает, что рост минимального размера оплаты труда возможен лишь после экономического роста и роста производительности труда.

«МРОТ хорош для государства тем, что от него рассчитывают разные штрафы. Повысили уровень — и штрафы выросли», — объяснил он.

По его словам, МРОТ соответствует объективным экономическим условиям, в которых находится Россия.

«Если начнем выходить на темы более-менее приличные, тогда можно рассчитывать, что МРОТ начнет подрастать, и будет интенсивнее пересматриваться в сторону увеличения», — заключил экономист.