Только санкционные организации оказались под ударом после указа Путина о «токсичных валютах»

Указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц коснется только тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа. Сообщение Банка России передали РИА «Новости».

Банки уже дестимулируют накопления в «недружественной» валюте, указ лишь стимулирует эти процессы.

«Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе, касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Причем речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа (после 8 августа)», — пояснили в ЦБ.

Делается это все, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в «токсичных» валютах.

Ранее исполнительный директор Raiffeisen International Bank Иоганн Штробль рассказал, что иностранные банки, которые решили уйти из России в связи со спецоперацией, понесли убытки. Причиной этого стало укрепление рубля.