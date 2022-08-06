Иностранные банкиры пожаловались на убытки после ухода из России

Исполнительный директор Raiffeisen International Bank Иоганн Штробль рассказал, что иностранные банки, которые решили уйти из России в связи со спецоперацией, понесли убытки. Причиной этого стало укрепление рубля, сообщило агентство Bloomberg.

В первую очередь проблема коснулась компаний, которые действовали оперативно, уточнил эксперт. Например, Societe Generale SA потеряла 3,3 миллиарда евро до вычета налогов во втором квартале.

Банки, которые не торопились с уходом, наоборот, столкнулись со скачком прибыли на фоне укрепления российской валюты. Штробль уточнил, что часть из них может захотеть остаться в России, но большинство на это все же не настроено в связи с политической обстановкой. Им следует действовать более решительно, чтобы минимизировать потери, заключил эксперт.