    06 марта 2020, 02:51

    Тинькову грозит до шести лет тюрьмы

    Арина Гудилова

    Власти США обвинили предпринимателя Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
    Тинькову грозит до шести лет тюрьмы

    Как пишет РИА «Новости» сообщение опубликовало Министерство юстиций США.

    «Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций», — сказано в документе.

    В обвинительном заключении числятся два пункта обвинения. По каждому из них банкиру грозит до трех лет тюрьмы.

    «Ему также грозят период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы», — говорится в сообщении.

    Ранее британский суд обязал Олега Тинькова сдать все паспорта и надел на него электронный маячок. Его подозревают в махинациях с налоговой декларацией — по оценке экспертов, речь может идти о неуплате 40 миллионов долларов (2,655 миллиарда рублей). Залог за то, чтобы банкир оставался на свободе, составил 20 миллионов фунтов (1,7 миллиарда рублей). В Лондоне решается вопрос об экстрадиции владельца Тинькофф-банка в США.