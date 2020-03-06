Тинькову грозит до шести лет тюрьмы
Как пишет РИА «Новости» сообщение опубликовало Министерство юстиций США.
«Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций», — сказано в документе.
В обвинительном заключении числятся два пункта обвинения. По каждому из них банкиру грозит до трех лет тюрьмы.
«Ему также грозят период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы», — говорится в сообщении.
Ранее британский суд обязал Олега Тинькова сдать все паспорта и надел на него электронный маячок. Его подозревают в махинациях с налоговой декларацией — по оценке экспертов, речь может идти о неуплате 40 миллионов долларов (2,655 миллиарда рублей). Залог за то, чтобы банкир оставался на свободе, составил 20 миллионов фунтов (1,7 миллиарда рублей). В Лондоне решается вопрос об экстрадиции владельца Тинькофф-банка в США.