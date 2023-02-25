25 февраля 2023, 21:35
Попавший по санкции банк «Зенит» посоветовал клиентам не делать переводы в валюте
Банк «Зенит» порекомендовал остановить валютные переводы из-за риска блокировки средств
Российский банк «Зенит», который 24 февраля попал под новые санкции США и Великобритании, порекомендовал своим клиентам временно прекратить совершать переводы в валюте. Об этом пресс-служба финансового учреждения написала в Telegram-канале.
«Рекомендуем в связи с введенными санкционными ограничениями и из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов за рубежом приостановить переводы в валюте», — говорится в сообщении.
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Кроме этого, клиентам посоветовали обновить мобильное приложение банка до последней версии.
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В кредитной организации также добавили, что все сервисы работают в штатном режиме, операции с картами на территории России можно совершать без ограничений.
Накануне США представили расширенный список санкций. В него вошли 10 российских министров, Запорожская АЭС, множество представителей ВС РФ, а также 11 финансовых учреждений. Как напомнил сайт kp.ru, в перечень включили Московский кредитный банк, МТС Банк, Ланта-Банк, Металлинвестбанк, «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», СДМ-Банк и Уральский банк.
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