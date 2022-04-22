«Тинькофф-банк» сменит название уже в этом году

В «Тинькофф-банке» заявило о готовности к ребрендингу. Организация сменит название уже в 2022 году. Сообщение об этом опубликовал Telegram-канала банка.

Кредитно-финансовая организация готовилась к этому шагу давно. Реализацию задуманного, сказано в публикации, приблизили недавние события.

«„Тинькофф“ уже давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда: сегодня Тинькофф — это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес „Тинькофф“ много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом», — подчеркнули в банке.

Компания продолжит работу, но уже «под новым ярким брендом».

Недавно Олег Тиньков опубликовал в соцсетях пост, в котором недвусмысленно высказался о поддерживающих спецоперацию РФ на Украине. Из-за схожести фамилии и названия банка пользователи начали массово уничтожать карточки «Тинькофф-банка».