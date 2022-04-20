Россияне стали массово уничтожать карты банка Тинькова после его заявления о «дебилах»

В Сети стали появляться видео, на которых россияне «наказывают» бизнесмена Олега Тинькова, ломая и разрезая пластиковые карточки его банка. Такую реакцию вызвало заявление предпринимателя в соцсетях о том, что спецоперацию на Украине якобы не поддерживают 90% россиян, а оставшиеся 10% — «дебилы».

Повлиять на Тинькова невозможно, единственный способ насолить ему — перестать пользоваться услугами его банка, не брать его кредиты под «конские проценты» и не пользоваться его дебетовыми картами, отметил один из пользователей.

Некоторые вырезали из карт «Тинькофф-банка» буквы Z и V — символы российской спецоперации.

В группе «Тинькофф» заявление Олега Тинькова назвали его личным мнением и напомнили, что бизнесмен не принимает решения в компаниях группы, не является сотрудником банка, а также давно не был в России и в основном занят вопросами своего здоровья. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее РИА ФАН писало о том, что фонд семьи Олега Тинькова рассматривает возможности помочь беженцам с Украины в Италии, а также раненым россиянам.