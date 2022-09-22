Деньги 22 сентября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

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Viber Телефонные мошенники стали выманивать у бухгалтеров деньги компаний — Сбербанк Сбербанк рассказал о попытках телефонных мошенников выманить деньги через бухгалтера Главное управление региональной безопасности МО

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Телефонные мошенники в России стали использовать новую схему. Они обзванивают бухгалтеров и пытаются выманить у них корпоративные деньги. Об этом начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал на форуме «Банки России — XXI век», сообщило агентство «Прайм».

«Последний тренд, который мы видим, как злоумышленники начинают нащупывать и применять, — это атака на юрлицо через телефонное мошенничество», — сказал он.

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Преступники звонят бухгалтерам компаний и, используя методы социальной инженерии, убеждают их снимать деньги с корпоративных счетов и отдавать им.

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В остальном, по его словам, масштабы телефонного мошенничества остались прежними. Происходит примерно по 100 тысяч атак в день — приблизительно столько же было до начала спецоперации. Кол-центры мошенников находятся чаще всего на Украине.

Эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов объяснил, как преступники узнают о количестве денег на счетах потенциальных жертв. Они звонят в банк и называют кодовое слово клиента.

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