Россиянам объяснили, как мошенники определяют количество денег на счете

Эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов объяснил, каким образом мошенники могут узнать количество денег на счете своей жертвы. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

По его словам, злоумышленники могут узнать остаток на чужом счете в том случае, если верно ответят по телефону на вопрос сотрудника банка.

«Кодовое слово используется для того, чтобы подтвердить, что в банк звонит владелец счета. Определенную информацию сотрудники банка по телефону могут предоставить только после подтверждения, что позвонил владелец счета. Например, так можно узнать остаток на счете. Просто так сотрудник банка никому не назовет остаток по счету, а если назвать кодовое слово, то более вероятно, что эту информацию предоставят без лишних вопросов. Таким образом кодовое слово может быть использовано в рамках мошеннических действий или целенаправленных атак на человека», — отметил Ульянов.

В том случае, если кто-то из посторонних людей увидел ваше кодовое слово, необходимо немедленно связаться с сотрудником банка. После запрета на проведение операции нужно подойти в банк и изменить кодовое слово, резюмировал эксперт.