Деньги 01 декабря 2022, 07:11 Тарифы на ЖКУ по всей России повысили Тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря повысили второй раз за 2022 год Сайт мэра и правительства Москвы

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С 1 декабря в России второй раз за год повысили тарифы на коммунальные услуги. Индексацию провели на семь месяцев раньше запланированного срока, рассказал «Интерфакс».

Изменятся начисления за воду, электричество, отопление, газ и вывоз мусора. Насколько именно увеличится плата за ЖКУ, решил каждый регион по отдельности. Например, в Москве счета вырастут примерно на 9%. По подсчетам Минэкономразвития России, общая сумма в платежке увеличится примерно на 324 рубля. В прошлую индексацию, с 1 июля, в среднем по России тарифы повысили на 4%. За тем, чтобы их не завышали необоснованно, проследит Федеральная антимонопольная служба.

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До 2020 года тарифы повышали дважды в год, затем раз в год в середине лета. Индексация 1 декабря станет второй за 2022 год, зато в следующий раз плату увеличат только через полтора года — 1 июля 2024 года. Правительство России еще в сентябре решило изменить график и перенести очередную индексацию с июля следующего года на декабрь нынешнего.

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