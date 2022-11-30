Общество 30 ноября 2022, 22:22 Новые тарифы ЖКХ и еще больше госуслуг онлайн. Какие изменения ждут россиян в декабре Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу в декабре РИА «Новости»

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В декабре россиян ждет повышение тарифов ЖКХ, расширение списка государственных услуг, которые можно получить онлайн, а также нововведения в законодательстве в отношении иностранных агентов. «360» собрал главное об изменениях в законодательстве в декабре.

Изменения в тарифах ЖКХ

Ежегодная индексация тарифов на ЖКХ в 2022 году произойдет 1 декабря, зато на 2023 год показатели обещают заморозить до 1 июля 2024 года.

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По расчетам Минэкономразвития, увеличение цен на газ, электроэнергию, горячую и холодную воду, а также на теплоснабжение в среднем по стране не превысит показателя в 9%. Сумма в платежке на семью из трех человек, по данным ведомства, увеличится приблизительно на 324 рубля.

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Цены на услуги по обращению с отходами не изменятся, а минимальный взнос на капремонт будут рассчитывать по тарифу в 24,09 рубля на квадратный метр.

РИА «Новости»

Больше госуслуг онлайн

С 1 декабря россияне смогут получить больше государственных услуг без похода в МФЦ или госорганы. Через портал «Госуслуги» можно будет оформить пособия на детей, зарегистрировать права на недвижимость, принять декларацию по НДФЛ, получить лицензии, разрешения или выписку из государственного лесного реестра. Автомобилисты смогут дистанционно оформить техосмотр самоходных машин.

Также онлайн можно будет встать на налоговый учет. Для этого будет достаточно направить заявление в электронной форме через госуслуги. Также понадобится усиленная неквалифицированная электронная подпись, которую можно оформить дистанционно. Свидетельство о постановке на учет отобразится в личном кабинете.

Медицинское страхование

С 1 декабря россияне смогут не брать с собой полис обязательного медицинского страхования при походе в поликлиники и больницы. Вместо него достаточно будет предъявить паспорт.

У самого полиса ОМС появится электронная версия в формате штрих-кода, а все сведения, включая перечень полученных медицинских услуг можно будет посмотреть онлайн в личном кабинете на госуслугах.

Все полисы ОМС переведут в электронный вид автоматически либо по заявлению россиянина. Специально менять бумажный документ на шрихкод не нужно. Все данные медицинских карт теперь будут храниться в единой базе.

РИА «Новости»

Иностранные агенты и гостайна

С 1 декабря вступят в силу изменения в законодательство об иностранных агентах — появится единый реестр иноагентов, а также порядок включения и исключения из него. А Минюст будет публиковать персональные данные иноагентов, включая дату рождения, ИНН и СНИЛС.

В соответствии с законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» иностранными агентами будут считаться лица или организации, получающие поддержку или финансирование из-за рубежа. Иноагентами смогут признавать юридических лиц с любой организационно-правовой формой и граждан любой страны. Также в законе появится определение аффилированного с иноагентами физлица.

Иностранным агентам запретят преподавать несовершеннолетним, а также заниматься просветительской деятельностью и выпускать информационную продукцию для детей и подростков. Также иноагенты не смогут занимать государственные посты, входить в консультативные, совещательные и экспертные органы публичной власти, получать господдержку, баллотироваться на выборах и финансировать их, проводить публичные мероприятия и работать на объектах «критической информационной инфраструктуры».

Нововведения коснутся и перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности России. За сбор такой информации в интересах иностранцев будут давать статус иностранного агента. В перечне появятся аналитика и прогнозы в отношении военно-политической обстановки, сведения о мероприятиях по гражданской обороне, дислокации военных объектов, о прохождении гражданами военной службы, а также о мобилизации, финансовом и материально-тезническом обеспечении войск и психологическом климате в них. Под запретом окажется и публикация персональных данных военных и их семей.

Fan ID

В соответствии с постановлением правительства, с 1 декабря паспорт болельщика понадобится для посещения всех матчей премьер-лиги Чемпионата России по футболу.

Так называемый Fan ID — персональный электронный код — появился в России в июне 2022 года, однако список соревнований, для которых он необходим, уточнили лишь сейчас. Паспорт болельщика, по идее законотворцев, должен помощь обеспечивать безопасность во время матчей.

В документе будут отображаться сведения о болельщике, и если раньше человек был замечен в хулиганстве или других правонарушениях на стадионе, его могут не пустить на трибуны. Оформить Fan ID россияне могут на портале «Госуслуги».

Чиновники в соцсетях

Также с 1 декабря в России все органы государственной власти должны, в том числе органы местного самоуправления и подведомственные им организации должны будут вести страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Такую деятельность регулирует вступающий в силу закон об открытости госорганов. Благодаря нему, по замыслу парламентариев, россияне смогут получать информацию о деятельности чиновников их первых рук «в понятной и доступной форме».