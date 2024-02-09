Эксклюзив 09 февраля 2024, 14:33 Такер здесь ни при чем. Укрепление рубля связали исключительно с экономическими факторами Экономист Голубовский: рубль укрепится в конце февраля РИА «Новости»

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Рубль не определяется политикой. Его курс зависит исключительно от экономических факторов, рассказал «360» аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Курс рубля на открытии валютных торгов в пятницу показал рост, свидетельствуют данным Мосбиржи. СМИ связали такую динамику с публикацией интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

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«Курс рубля определяется сейчас торговлей. <…> Интервью — это политика, торговля никак не будет меняться. <…> C точки зрения влияния на курс, это интервью не влияет на курс никак, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», — подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас растут цены на нефть, и это положительная тенденция. К концу текущего месяца стоит ожидать курса примерно в 89 рублей за доллар.

«В конце февраля это может отразиться на курсе рубля, который будет получше, чем сейчас. Вот в это я верю. <…> Если нефть будет и дальше вот так расти, как сейчас, Brent выше 90 (долларов за баррель — прим. ред.), <…> к концу февраля мы получим курс 89 вместо того 90 с полтиной, который есть сейчас», — отметил экономист.

Таким образом, тенденция на укрепление рубля действительно есть.

Да, у рубля нет сейчас повода девальвировать, скорее есть повод немножко укрепиться. Но Такер здесь ни при чем абсолютно.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее заявил, что курс российской валюты не упадет ниже отметки в 95 рублей за доллар в 2024 году. Такие значения возможны во втором квартале года.