Три идеи для самых влюбленных. Как провести День святого Валентина в Подмосковье

День святого Валентина — самое время, чтобы порадовать себя и любимого человека необычными, но приятными мелочами. Как провести День всех влюбленных, чтобы он надолго запомнился, но и не обошелся в целое состояние — в материале «360».

Конная прогулка

По мнению психолога Ольги Латынцевой, лучший способ провести День всех влюбленных — устроить прогулку с дорогим тебе человеком. Беспроигрышный вариант для любителей животных — конная прогулка или просто визит к лошадям, чтобы пообщаться с ними и посмотреть на грациозных животных.

«Можно вдвоем прокатиться на лошадках, взять термос с чаем, какие-то пирожные, какие-то сэндвичи организовать», — уверена Латынцева.

По всему Подмосковью точек, где можно прокатиться на лошадях, а то и на более экзотических животных, например, верблюдах или северных оленях, более, чем достаточно. Например, клуб «Зеленый остров» в рабочем поселке Измайлово Ленинского городского округа или «Ольгино» в селе Федцово под Волоколамском.

Источник фото: Pixabay

В любом случае с собой лучше захватить фотоаппарат, а то и вовсе пригласить фотографа, чтобы День святого Валентина запомнился надолго и остался в памяти красивыми снимками.

«Можно пригласить фотографа, чтобы заснять эту прогулку. Нет денег на фотографа — сами себя пофотографировали», — подчеркнула Ольга Латынцева.

Однако психолог подметила, что не так важно, будет ли прогулка конной или все же пешей. Главное в этой ситуации — уделять внимание своему любимому человеку, окружить его заботой и теплом в морозный день.

Даже если на капоте автомобиля ты развернешь небольшой фуршетик с любыми напитками, это уже будет здорово. Вопрос в том, хочешь ли ты что-то подарить. Это не обязательно дорого Ольга Латынцева.

Главное, по мнению психолога — делать простые, но запоминающиеся вещи.

Романтика поездов

Другой романтичный вариант, по мнению Ольги Латынцевой, это провести День всех влюбленных в купе поезда дальнего следования. Можно выбрать локацию не слишком далеко от дома, чтобы успеть вернуться в тот же день.

«Можно просто поехать на поезде в купе из одного города в другой. Вы сидите, колеса стучат, в чашках звенит ложечка, добрые истории вспоминаете, можно какой-то романтический фильм скачать и так далее», — объяснила она.

В поезд взять с собой праздничные напитки, заранее испечь пирог или приготовить любимое блюдо для своей второй половинки.

«А потом вы приедете в какой-то город — там можно романтическим образом позавтракать, или что-то взять с собой, прогуляться и поехать обратно», — сказала Ольга Латынцева.



Автор фото: Андрей Щетинин Источник фото: wikimedia.org Автор фото: Андрей Щетинин

Опять же, в путешествии на поезде тоже не стоит забывать про фотоаппарат. Сделать несколько кадров можно будет как в дороге, так и во время небольшой прогулки в другом городе.

Такой способ провести День святого Валентина поможет сменить обстановку, вырваться из обыденности и получить новые впечатления. И для этого совершенно не обязательно тратить много денег.

То есть это мягкие теплые истории о том, как вы провели время вдвоем, но не сидя дома и не в ресторане, потому что это уже избито Ольга Латынцева.

Руку и сердце на льду

Другой вариант — провести День всех влюбленных на катке, если возможности надолго уехать нет, а финансы не позволяют развернуться. При этом хранитель Музея печатного слова Владислав Метревели убежден, что лучший подарок для влюбленных — это предложение руки и сердца. Если, конечно, они уверены в своих чувствах.

«Мне кажется, что День святого Валентина как нельзя лучше подходит для того, чтобы сделать предложение. Главное — выбрать место», — сказал он.

Один каток Подмосковья даст уникальную возможность не только попросить на льду руки и сердца любимого человека, но даже заключить на коньках брак. А тем парам, которые успеют зарегистрироваться на церемонию 14 февраля, также предоставят номер в гостинице на территории музея-заповедника бесплатно.

Но если ваши намерения пока не так серьезны, можно посетить и другие катки Московской области. Пять тысяч квадратных метров льда ждут жителей Подмосковья в парке «Патриот» (Одинцово). Покататься в День всех влюбленных можно будет и в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, где фигуристы Татьяна Навка и Илья Авербух проводят свои ледовые шоу.

В Балашихе можно сходить на каток в парке «Пехорка», а в Подольске — в парке Талалихина, в Химках — на Театральный каток в парке «Юбилейный», а в Королеве — на каток «Космолед».