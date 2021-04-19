Супруги из Иркутска объявили себя гражданами СССР и отказались платить кредит

В Иркутске супружеская пара объявила себя гражданами СССР и отказалась выплачивать кредит. Но в итоге им пришлось распрощаться с квартирой, сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Муж и жена взяли в банке кредит как граждане РФ, но потом отказались вносить платежи, объяснив это тем, что не признают действующую власть и законы, а себя считают гражданами СССР. Как отметили в ведомстве, супруги состоят в запрещенной в РФ экстремистской организации «Союз славянских сил Руси».

Банк потребовал взыскать с заемщиков 1,6 миллиона рублей. Приставам пришлось арестовать и выставить на торги их однокомнатную квартиру. Средства, которые были выручены с продажи залогового имущества, пошли на погашение задолженности.

Ранее, в марте, судебные приставы отобрали у россиянина полмиллиона рублей, которые он выиграл в телешоу. Средства пошли на погашение долга по алиментам. За последние четыре года мужчина перечислил своей дочери, страдающей серьезным заболеванием, всего 2,5 тысячи рублей.