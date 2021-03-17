Судебные приставы отобрали у россиянина выигранные в телешоу полмиллиона рублей

Житель Пермского края лишился полмиллиона рублей, выигранных в телешоу. Деньги взыскали судебные приставы в счет погашения алиментов. За последние четыре года он перечислил 13-летней дочери, страдающей серьезным заболеванием, всего 2,5 тысячи рублей.

Он выплачивал матери девочки по 500 рублей пять раз. С 2017 года 39-летний мужчина задолжал своему ребенку около полумиллиона рублей. В региональной пресс-службе ФССП рассказали, что он имеет многочисленные долги по кредитам, налогам и административным штрафам на общую сумму более двух миллионов рублей.

Все это время судебные приставы не могли найти должника. По месту регистрации он не жил.

«В ходе проводимой работы сотрудникам ФССП поступила информация о том, что разыскиваемый перебрался в теплые края и в настоящее время проживает в Краснодарском крае, однако точный адрес его проживания был неизвестен»: — рассказали в ведомстве.

Найти мужчину помогла его бывшая супруга. Она увидела его по телевизору, тот участвовал в телешоу на федеральном телеканале, где выиграл 500 тысяч рублей.

Оказалось, что мужчина жил в Краснодарском крае. Выигрыш он хотел потратить на строительство нового дома.