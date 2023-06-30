Деньги 30 июня 2023, 15:32 Сумму сборов в бюджет с состоятельных людей назвали в России «Ведомости»: поступления в бюджет от повышенного НДФЛ превысили 1 трлн рублей в 2022 году РИА «Новости»

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Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ, который платят состоятельные россияне, превысили 1 триллион рублей в 2022 году. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту закона об исполнении прошлогоднего бюджета.

Россияне, получающие доход более 5 миллионов рублей в год, платят НДФЛ 15%. При этом увеличенный налог взимается только с части, превышающей указанную сумму. Заработок до 5 миллионов рублей облагается по стандартной ставке 13%.

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Такая прогрессивная шкала действует в России с 2021 года. За прошлый год за счет повышенного НДФЛ собрали почти на 60% больше денег, чем годом ранее. В 2021 году сумма составила 636 миллиардов рублей, а в 2022-м — 1,013 триллиона.

В федеральный бюджет отчисляют только два процентных пункта из 15%. Остальные 13% уходят в региональные бюджеты, как и было до введения повышенного НДФЛ. За прошлый год из 1,013 триллиона рублей в федеральный бюджет поступило 132 миллиарда.

Ввести прогрессивную шкалу для состоятельных россиян предложил президент РФ Владимир Путин в 2020 году. Цель инициативы — получить финансирование на лечение орфанных (редких) заболеваний у детей.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил повысить НДФЛ до 20% для россиян, зарабатывающих более 25 миллионов рублей в год. Депутат отметил, что инициатива затронет в основном состоятельных москвичей.