Деньги 29 июня 2023, 07:37 Депутат предложил поднять до 20% налог «для богатых москвичей» Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ФНС повысить НДФЛ для богатых москвичей до 20% Freepik

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Зарабатывающие больше 25 миллионов рублей в год россияне должны платить повышенный налог на доходы физических лиц в 20%, а не 15%. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес такое предложение в Федеральную налоговую службу, сообщило РИА «Новости».

Он написал письмо руководителю ведомства Даниилу Егорову и предложил усовершенствовать прогрессивную налоговую шкалу. Людям, чьи доходы за год превысили пять миллионов рублей, уже подняли ставку НДФЛ с 13% до 15%. Депутат предложил пойти дальше и повысить ее до 20% для всех, кто заработал больше 25 миллионов рублей.

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«Для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. <…> Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», — заявил парламентарий.

Борис Чернышов назвал это «налогом на Патрики», то есть доходы живущих около Патриарших прудов, и призвал тратить собранные таким образом деньги на благоустройство и инфраструктуру Бутова, Печатников, Новой Москвы и других районов.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для компаний, полученную за последние два года. Минфин допустил, что в случае необходимости этот единовременный взнос в бюджет применят не только в 2023 году, но и в будущем.