Строящееся жилье в России стало дороже

Средняя стоимость квадратного метра по России в строящихся объектах выросла на 22,6%. Его цена теперь составляет 80,8 тысячи рублей.

Согласно опубликованному на Едином ресурсе застройщиков аналитическому обзору, в прошлом году квадратный метр в среднем по России стоил 65,9 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Таким образом, за год цена выросла на 13%. Самое дорогое строящееся жилье в Москве — 170,8 тысячи рублей за «квадрат», Санкт-Петербурге — 107,3 тысячи рублей и Сахалине — 89,5 тысячи.

Согласно результатам анализа сайтов и проектных деклараций застройщиков, объем текущего строительства сокращается с сентября 2019 года. Так, в сентябре 2019-го в стройке находилось 135 миллионов квадратных метров жилья, а к марту 2020-го этот показатель снизился на 13% и составил 117,237 миллиона.

Помимо этого, темпы введения в строительство или продажу упали вдвое. В начале 2020-го скорость вывода помещений упала до 900 квартир в день, аналогичный показатель прошлого года в среднем был 1,56 тысячи квартир в день.

Ранее зафиксировали самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. С 2014 года в крупных российских городах средняя стоимость одного квадратного метра выросла на 38,6%.