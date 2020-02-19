Цены на квартиры в новостройках выросли почти на 40%

В России зафиксировали самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка. С 2014 года в крупных российских городах средняя стоимость одного квадратного метра выросла на 38,6%.

Как написала газета «Известия», такой рост показала статистика застройщиков в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми. Сейчас цены продолжают расти, но уже более медленными темпами.

Эксперты называют пока две причины такого феномена. Во-первых, после кризиса 2014–2015 годов цены на квартиры увеличивались, так как возрастал и спрос. Причем спрос рос и из-за того, что ипотека тогда дешевела.

Во-вторых, жилье подорожало из-за перехода застройщиков на эксроу-счета, из-за которого увеличиваются его издержки по строительству. Предполагается, что увеличение стоимости может замедлиться, если правительство будет выполнять свои стратегические задачи.